AA
Turizmin kalbi Antalya'da korku dolu anlar...
Alanya ilçesinde, Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede yangın çıktı.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede paniğe neden oldu.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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