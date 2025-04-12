Antalya'nın Serik ilçesinde, emlakçı Mevlüt Aslan sabah iş yerine geldiğinde, içeri giren bir ebabilin bitkin bir şekilde durduğunu fark etti. Kuşu doğaya salmak isteyen Aslan, ancak ebabil koluna konduktan sonra bir türlü ayrılmadı. Aslan, kuşu veterinere götürdü ve veterinerin müdahalesinin ardından ebabil, kolundan ayrıldı. Ardından kuş, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"KOLUMA YAPIŞTI VE HİÇ AYRILMADI"

Mevlüt Aslan, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

Sabah iş yerimi açtım ve ebabili gördüm. Onu dışarı bırakmak istedim ama koluma yapıştı ve hiç ayrılmadı. Rüyada bile ebabil görmek hayra yorulur, ama bu şekilde koluma yapışması garip bir durumdu. Bu kuşlar uçarken beslenir, uçarak çiftleşirler, yere indiklerinde ise kalkamayacak durumdadırlar. Bu yüzden onu yüksek bir yerden uçurmaya çalışacağız. Ebabiller, Kuran-ı Kerim’de adı geçen nadir kuşlardır ve Fil Suresi’nde yer alırlar. O yüzden bu kuşu sağlıklı bir şekilde tekrar doğaya salabilmek için elimizden geleni yapacağız.