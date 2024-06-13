Antalya'da Kurban Bayramı için camiler temizlendi Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için camiler temizlenerek daha hijyenik hale getirildi.

İHA

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık hayvanlarını seçerken kıyasıya pazarlıklar görüntüleniyor.

Yurdun dört bir yanında da her bayram olduğu gibi bu bayramda camileri temizleme işlemleri başladı.

Antalya'da da durum değişmedi.

80'e yakın cami temizlendi

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için ilçe merkezinde bulunan 80'e yakın camide temizlik çalışması başlattı.

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Kuba Camii'nde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Dip köşe temizlendi

Öncelikle cami avlusunu temizleyen ekipler, bahçeye düşen yaprakları üfleme makinesiyle temizledikten sonra avluyu yıkadı.

Ardından caminin içerisinde çalışmalarını sürdüren ekipler, önce halıları süpürdü, sonrasında da mihrap, minber, vaaz kürsüsü, kütüphane ve ayakkabılık gibi bölümlerin tozunu aldı.

Ekipler daha sonra caminin tuvalet ve lavabolarını hijyenik hale getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)