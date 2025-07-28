Antalya'da yaşayan Rus kadın Müslüman oldu

İslamiyet, günümüzde sadece doğduğu coğrafyada değil, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar farklı kültür ve milletler arasında da yayılmaya devam ediyor.

Özellikle Batılı ülkelerde her yıl binlerce kişi, İslamiyet'i araştırarak kendi iradeleriyle bu dine yöneliyor.

İSLAMİYET'İ SEÇTİ

İslam'a yönelik bu küresel eğilimin bir örneği de Türkiye'de yaşandı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Rus vatandaşı İrina Sharova, araştırmaları ve içsel yolculuğu neticesinde İslamiyet’i seçti.

Öğretmenlik yapan Sharova için Serik İlçe Müftülüğünde ihtida töreni yapıldı.

İRİNA, İREM OLDU

Müftü Vekili Mustafa Demir, Müslümanlığa geçen İrina'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

İrina, törenin ardından 'İrem' adını aldı.

"MÜSLÜMANLIKLA TANIŞINCA İSTEDİĞİM CEVABIN BU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

İrina Sharova, "Ailemden dolayı Almanya'da doğdum. Fakat benim bütün hayatım Rusya'da Moskova'da geçti. Benim bulunduğum yerde dini anlayabilmek çok zordu, anlayamıyordum. 2 sene önce Müslümanlıkla tanıştıktan sonra istediğim cevabın bu olduğunu gördüm. Bundan dolayı da Müslümanlığı seçtim." dedi.

İlkokul öğretmeni ve psikolog olduğunu ayrıca iki ekonomi eğitimi de aldığını söyleyen İrina Sharova, "Türkiye ve Türk insanlarını çok seviyorum." diye konuştu.