Antalya'da yeni aldığı bisikletiyle sahile gitti, başına gelmeyen kalmadı

İki ay önce aldığı bisikletiyle sahile giden adam, bisikleti çalınınca neye uğradığını şaşırdı...

Şaşırtan hırsızlık, Kestel Mahallesi sahil yolunda yaşandı. Alanya'da yaşayan Nail Çetin isimli vatandaş, denize girmek için henüz 2 ay önce aldığı kırmızı bisikletiyle beraber sahile gitmeye başladı.

Nail Çetin, giderken hem yolculuğunu hem de yeni bisikletini şarkı söyleyerek cep telefonuyla kaydetti.

DÖNDÜĞÜNDE BİSİKLETİNİN ÇALINMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜ

Sahile ulaşınca bisikletini kilitleyerek bırakan Nail Çetin, geri döndüğünde hırsız ya da hırsızlar tarafından kilidin kırılarak bisikletin çalındığını fark etti, ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

''BÖYLE BİR OLAY YAŞADIĞIM İÇİN UTANIYORUM''

Bisikletinin çalınmasının ardından evine yürüyerek dönmek zorunda kalan Nail Çetin, sosyal medya hesabından sitemkâr ifadeler içeren bir paylaşım yaparak, "İki ay önce 10 bin liraya aldığım kırmızı bisikletimle şarkı söyleyerek neşeli bir şekilde gidiyordum. Çalınmış. Geçen yıl da çalındıydı. Giden gelse dedem de gelirdi.

Böyle bir olay yaşadığım için utanıyorum. Herkes hırsız olmuş. Malınıza, canınıza sahip olun. Bisikletten geri kalan kilidi olmuş." dedi.

"ŞARKI SÖYLEYEREK GİTTİM KÜFÜR EDE EDE GERİ DÖNDÜM''

Nail Çetin yaşadıklarını anlatarak, ‘'Bisiklet ile şarkı söyleyerek denize gittim. Bisikletimi elektrik direğine kilitledim. Saat 18.00 gibi denizden çıktım bisikleti yerinde bulamadım. Kilidi kesmişler ardından yere atmışlar ve bisiklete binip gitmişler.

Şarkı söyleyerek gittim küfür ede ede geri döndüm. Sabah suç duyurusunda bulundum. Umudumu kesmedim.'' dedi.

Polis ekiplerinin, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.