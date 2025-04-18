Antalya'ya özgü bitkiyi koparmanın cezası 500 bin lirayı aşıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen endemik bitki türlerinden "Arı orkidesi", baharla birlikte ilçenin yüksek köylerinde açmaya başladı.

Arı orkidelerini fotoğraflayan çevreci ve eğitimci Güldane Şahin, Gazipaşa'nın nadir bir güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, bu endemik türün korunmasının önemine dikkat çekti.

Şahin, Arı orkidelerinin izinsiz koparılmasının ciddi yasal sonuçları olduğunu söyledi.

"KOPARMANIN CEZASI 557 BİN TL"

Gazipaşa endemik bitki türleri açısından oldukça zengin bir ilçe olduğunu söyleyen Güldane Şahin, şunları söyledi:

Ülkemizde çok az örneği görülen nadir bitki türü Arı orkideleri de kaçak toplama ve biyokaçakçılık gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu yüzden endemik bitki türlerinin korunması da büyük önem taşıyor. İzinsiz bitki toplamak, sadece ticari amaçla değil, iyi niyetle dahi yapılsa bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor.



Arı orkidesini koparmanın cezası 557 bin 212 TL. Vatandaşlarımız kaçak bitki toplayanları gördüklerinde kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerekiyor. Bazı internet üzerinden endemik bitki satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biyokaçakçılığın önüne geçmemiz gerekiyor. İlçemizin biyolojik zenginliğinin korunmasının, gelecek nesillerimiz için büyük önem taşıyor. Bu yüzden de endemik bitkilerimize sahip çıkmalıyız ve farkındalık oluşturmalıyız.