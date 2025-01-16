Antarktika'dan Güney Kutbu'na ulaştı: Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu

DHA

Eski olimpik sporcu, kürekte dünya 3’üncüsü ve İronman (demir adam) ünvanına sahip Ali Rıza Bilal, 21 Kasım 2024 tarihinde Antarktika’nın deniz kıyısından tek olarak çıktığı yolculuğunu 51 günde tamamlayarak, Güney Kutbu’na ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçti.

933 kilometrelik yolu eksi 40 derecelere ulaşan zorlu hava şartlarında katederek hedefine ulaşan Bilal, güney kutbunun merkezinde Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okudu.

SERÜVENİNİ ANLATTI

Bilal, yaşadığı 51 günlük serüveni Güney Kutbu’ndan aktardı.

Messner Rotası’nı kullanıp Güney Kutbu’na kadar 100 kilogramlık kızakla yürüdüğünü ifade eden Ali Rıza Bilal, tarihte bu solo yürüyüşü, bu rotada sadece 9 kişinin yapabildiğini söyledi.

51 günlük süreçte birçok zorluk yaşadığını kaydeden Bilal, "Daha 2’nci haftada kayak bağlamam kırıldı. 2 tane batonumun stoperi kırıldı ve tamir etmek zorunda kaldım. Sonar panelim ve termosum da kırıldı. Başıma gelmeyen bir şey kalmadı ama mücadeleye devam ettim, Türk bayrağımızı kutupta tek başına yürüyen ve kıtayı geçen biri olarak dalgalandırmak istedim. 51 günün sonunda bu işi başardım. Bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Yürüyüşümü tamamlayalı 4 gün oldu. Hala kendime, böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

"PARMAKLARIMI KAYBETMEKTEN KORKTUM"

51 günlük süreçte, her gün yaklaşık 10 saat ve 20-21 kilometre yol yürüdüğünü kaydeden Bilal, şu ifadeleri kullandı:

İnsanın 10 saat içinde ‘neleri planlayacaksın, herhangi bir aksaklık olduğunda neler yapacaksın’ bunları düşünmesi gerekiyor. Yeme içme konusu çadır kurma-toplama konusu ayrı bir dert. Çok zorluklar çektim çünkü Antarktika herkesin bildiği gibi dümdüz bir yer değil. Hiçbir yer görünmediği zaman onların üstünden geçmek zorunda kalıyorsunuz 100 kiloluk kızak devriliyor ve gidip toparlamanız gerekiyor. Bol karda kızak çekmek zaten çok zor. Videolardan göreceksiniz zaten ne kadar zorlandığımı. Rüzgarın etkisi zaten inanılmaz. Kıtada hava eksi 30’larda. Aslında benim için çok soğuk değil ama rüzgarın etkisi ile çok daha düşüyor. Mesela kayak bağlamam kırıldığı zaman botumu kayağa bağlamak zorunda kaldım. Parmaklar tutmuyor hissizleşiyor ve sonra yürüyüş esnasında 1 buçuk saat sonra kendine geliyordu parmaklarım. Bu beni çok korkuttu. ‘Acaba parmaklarım hissizleşir mi, kaybeder miyim’ diye. Yaralar daha yeni yeni geçiyor.

"YOLUMU KAYBETTİM AMA EŞİM SAYESİNDE GÜNEY KUTBU’NA ULAŞTIM"

Bilal, ekspedisyon boyunca kurutulmuş ve dondurulmuş yemeklerle beslendiğini, yemekleri özel poşetler içinde sıcak su koyup, bekleterek tükettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

Yürüyüş esnasında bol kuruyemiş, protein, karbonhidrat, sıcak çorba, şekerleme ve çikolata kullandım. Bu süreçte tekrar üzerine basıyorum eşim çok yardımcı oldu. Gece gündüz beni takip etti. Buradaki lojistik şirketine bildirdiler, 2 gün kaybetmeme rağmen 51 günün sonunda Güney Kutbu’na şanlı Türk bayrağımızı dikmeyi başardım. O yüzden eşim Göksu Tugay Bilal’e teşekkürü borç biliyorum. Onun desteği olmasaydı yapamazdım. Geceleri çadırda eşim bana uydu üzerinden takipçilerimin yorumlarını yolluyordu. Okurken gözyaşlarımı tutamadım. Yolculuk boyunca çok zorlandım ve acılar çektim. Kendimi kutup noktasında bayrağımızı dikerken, İstiklal Marşı'mızı okurken hayal edip motive ettim. Çektiğim acılar ve yaşadığım psikolojik zorluklar bayrağımızı dikip, İstiklal Marşı’mızı okuduğum anda geçti ve gitti. Acılar geçti ama gurur kaldı. Bunu yapabildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu zafer ve başarımı önce aileme sonra da Türk milletine armağan ediyorum.

YENİ HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Şu an kamp noktasında olduğunu ifade eden Bilal, gün içinde kamp alanına gelecek uçakla Şili’ye oradan da evine doğru yola çıkacağını söyledi.

Bilal, eve gidince ailesi ile vakit geçirdikten sonra eşi Göksu Tugay Bilal ile motosiklet yolculuğu yapmak istediğini kaydetti.