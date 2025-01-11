Ardahan'da Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap yapıldı

AA

Çıldır Gölü'nde turizm etkinlikleri ile çeşitle gösteriler yapılmaya başlandı.

Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezintinin ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği Kars-Ardahan sınırları arasındaki göl, zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

BUZ TABAKASI 25 SANTEMETREYİ BULDU

Dondurucu soğukların etkisiyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası, Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı mevkisinde 25 santimetreye ulaştı.

Iğdır'dan gelen şef Habip Özmen, buzla kaplı gölün üzerinde etini işlemden geçirip boru kebabı haline getirdi.

KEBAPLARI GEZİNTİ YAPANLARA YEDİRDİ

Daha sonra mangalı yakan Özmen, pişen kebabı gölde gezinti yapanlara ikram etti.

Özmen, Çıldır Gölü'nün muazzam görünüme sahip olduğunu belirterek, burada yaklaşık 1 metrelik kebap pişirdiklerini, amaçlarının gölü tanıtmak olduğunu vurguladı.