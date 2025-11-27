Ardahan'dan büyüleyen manzaralar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ardahan Damal'dan seyrine doyulmaz manzara...

Damal ilçesinde gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

Damal'da güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

"İLÇEYİ ADETA SÜSLÜYOR"

Gün doğumu bölgeyi ziyaret eden vatandaşları mest ediyor. Ufuk Ürker, "Ardahan'ın Damal ilçesinde sabah saatlerinde güzel bir görüntüye şahit olduk. Damal dağlarının üzerinde ortaya çıkan bu görüntü ilçeyi adeta süslüyor" dedi.