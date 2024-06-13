Arkadaşının Sosyal Medya Gönderisi Sayesinde 400.000 Dolarlık Büyük İkramiye Kazandı! ABD'li bir adam, arkadaşının kazı kazan piyango biletinden kazandığı 100 dolarlık ödülün, kendisini de aynı oyunu denemeye teşvik ettiğini ve sonunda 400.000 dolar kazanmasını sağladığını söyledi.

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Kuzey Karolina'da yaşayan Melvin Brooks, bir arkadaşının sosyal medya gönderisinden ilham alarak aldığı piyango biletiyle hayatını değiştiren bir kazanç elde etti.



Brooks, arkadaşının aynı oyunda 100 dolar kazandığını gördükten sonra 400.000 dolarlık jackpot kazı kazan ikramiyesini kazandığını yetkililere bildirdi.

Brooks, kazandığı bileti avm otoparkında kazıdı. Kazandığı ödülü Ev ipoteğini ödemek ve karısı ile kızlarına paylaştırmak için kullanmayı planlıyor.

"Bir arkadaşımın bu kazı kazandan 100 dolar kazandığını gördüm, bu yüzden denemeye karar verdim,"

Brooks, şanslı 5 dolarlık biletini Mount Holly'deki Circle A Food Store'dan satın aldı. "Bileti otoparkta kuzenimle birlikte kazıdım," dedi.

Kazandıktan sonra kutlama yaptıklarını belirten Brooks, "Her gün 400.000 dolar kazanmazsınız," dedi. Pazartesi günü piyango merkezine giderek ödülünü aldı ve gerekli eyalet ve federal vergi kesintilerinden sonra 286.001 doları evine götürdü.

400.000 dolarlık jackpot oyunu ABD'de Nisan ayında başladı ve beş 400.000 dolarlık büyük ödülle piyasaya sürüldü. Hala dört 400.000 dolarlık ödül talep edilmeyi bekliyor.