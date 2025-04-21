Arktik buz örtüsü 2025'te tarihi düşüşe geçti

DHA

Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA) ile Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün ortak yürüttüğü araştırma, Arktik Okyanusu’ndaki buz örtüsünde endişe verici bir gerilemeye işaret ediyor. ‘Shizuku’ adlı uydu ile yapılan düzenli gözlemler sonucu, bölgedeki buz kütlesi 2025 yılına girerken tarihsel bir düşüşe imza attı.

BUGÜNE KADARKİ EN KÜÇÜK DEĞERLER

Verilere göre, buz örtüsü bu yıl en geniş haline 20 Mart’ta ulaştı; ancak bu genişlik yalnızca 13,79 milyon kilometrekare ile sınırlı kaldı. Bu seviye, 2017 yılında kaydedilen önceki rekorun da 130 bin kilometrekare gerisinde kalarak, 1979’dan bu yana tutulan kayıtlar ışığında en düşük “maksimum” alan olarak kayda geçti. Araştırmacılar, Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasındaki her ayda ölçülen buz alanının da bugüne kadarki en küçük değerleri gösterdiğini belirtti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞRUDAN BİR SONUCU"

Bilim insanları bu dramatik düşüşün temel nedenini, bölgedeki alışılmadık sıcaklık artışlarına bağlıyor. JAXA Başkanı Yamakawa Hiroshi, buz örtüsündeki gerilemenin iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olduğunu vurguladı. Yamakawa, “Bu değişim sadece Arktik bölgesini değil, küresel hava ve deniz sistemlerini de derinden etkiliyor. Bizler de bu süreci dikkatle izleyerek analizlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.