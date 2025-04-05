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AA

Van'da bir grup kayakçı, dün metrelerce karın bulunduğu 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na tırmandı.

Yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan kayakçılar, bir süre mola verdikten sonra yüksek eğimli bölgeden snowboard ile slalom yaparak inmeye başladı.

ÇIĞ ALTINDAN KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Bu sırada zirveye yakın noktada düşen çığın altında kalan Gün, kar yığınıyla bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Çığdan son anda kurtulan Gün'ün arkadaşları da farklı bir güzergahtan iniş yapmak zorunda kaldı.

Çığın düşmesi ve kayakçının kurtulduğu o anlar, 'drone' ile görüntülendi.

"PANİĞE KAPILMADIĞIM İÇİN ÇIKMAYI BAŞARDIM"

Kayakçı Gün, Artos Dağı'nın dik bir yamacından iniş yaparken kar kütlelerinin kırıldığını fark ettiğini söyledi.

Bir anda çığın ortasında kaldığını belirten Gün, şunları kaydetti: