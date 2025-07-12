Artvin'deki bazalt kayalıklar ziyaretçi akınına uğruyor

Artvin'de bulunan bazalt kayalıklar, doğa ile iç içe olmayı seven vatandaşların vazgeçilmez noktalarından biri olarak öne çıkıyor...

Artvin'de merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sıkıldım Kayası mevkisinde, Bazalt Kayalıkları 490 metre rakımda yer alan cam seyir terası ile sonbahar aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

Hatila Deresi'ne 220 metre yükseklikte konumda bulunan cam terasın bin 200 metre uzaklığında bulunan Bazalt Kayalıkları, son zamanlarda turizm noktası olarak ilgi görüyor.

SAHİP OLDUĞU GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ziyarete gelen vatandaşlar doğanın eşsiz manzarasını izlerken aynı zamanda birçok fotoğraf çekme fırsatı yakalıyor.

Volkanik patlamaların ardından lavların soğumasıyla oluştuğu düşünülen bazalt sütunları kayalıkların üzerinde düzgün görüntüsüyle ilgi çekiyor. Sahip olduğu görüntüyle dikkat çeken yapılar ziyaretçilerden tam not alıyor.

''BÖYLE BİR YER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Ziyarete gelen Çiğdem Demir isimli vatandaş, bölgeye cam terası görmek için geldiğini bu sırada Bazalt Kayalıkları'nı da gördüğünü, hayran kaldığını ifade etti.

Demir, "Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Manzara çok güzel. Fotoğraf çekmek için harika bir ortam var. Çok memnun kaldım" dedi.

''HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM''

Trabzon'dan bölgeyi ziyarete gelen Sevinç Küçük ise doğa harikası bölgenin mutlaka görülmesi gerektiği yerlerden biri olduğunu söyleyerek, "Doğa harikası bir yer. Ailece geldik, bol bol fotoğraf çektik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Her geçen yıl bölgedeki ziyaretçilerin arttığını söyleyen yetkililer, doğa turizmine katkı sağlayan bu bölgelerin tanıtımına devam edileceğini ifade ettiler.