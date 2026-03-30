Kadınlar dinlenirken bile suçluluk hissediyor

Gün içinde yorulan, koşturan ve pek çok sorumluluğu aynı anda taşıyan kadınlar, dinlenmeye zaman ayırdıklarında bile tam anlamıyla rahatlayamıyor. Kısa bir mola, uzanmak ya da hiçbir şey yapmamak çoğu zaman huzur değil, rahatsızlık yaratıyor. Çünkü zihin durduğunda bile sorumluluklar durmuyor.

Kadınlar yoruldukları için değil, durduklarında kendilerini sorguladıkları için dinlenemiyor.

BEDEN DURUYOR, ZİHİN DEVAM EDİYOR

Fiziksel olarak durmak, zihinsel olarak dinlenmek anlamına gelmiyor. Birçok kadın dinlenirken bile yapılacakları düşünmeye devam ediyor. Yarım kalan işler, ertelenen sorumluluklar ve “sonra hallederim” denilen detaylar zihni sürekli meşgul ediyor. Beden mola veriyor ama zihin görev başında kalıyor.

SORUMLULUK DUYGUSU SINIR TANIMIYOR

Kadınlar çoğu zaman sadece kendi işlerinden değil, çevresindeki herkesin ihtiyaçlarından da kendini sorumlu hissediyor. Ev, çocuk, iş, ilişkiler… Bu geniş alan zamanla içselleşiyor. Sorumluluk bir görev olmaktan çıkıp kimliğin parçası haline geliyor.

DİNLENME BOŞ DURMAK GİBİ ALGILANIYOR

Birçok kadın için dinlenmek, üretken olmamakla eşleşebiliyor. Bu da “şu an bir şey yapmalıyım” hissini beraberinde getiriyor. Oysa dinlenmek bir ödül değil, temel bir ihtiyaç. Ama zihin bunu ihtiyaç olarak değil, eksiklik olarak yorumlayabiliyor.

GÖRÜNMEYEN YÜK ZİHNİ MEŞGUL EDİYOR

Kadınların gün içinde taşıdığı planlama ve hatırlama yükü, dinlenme anlarında bile devam ediyor. Kimin neye ihtiyacı var, ne eksik, ne yapılmalı… Hiç konuşulmayan bu zihinsel liste, dinlenmeyi bölmeye devam ediyor.

DİNLENMEK İZİN VERMEKLE BAŞLIYOR

Gerçek dinlenme sadece uzanmak değil, zihni de serbest bırakabilmekle mümkün. Bunun için yapılacaklar listesinden kısa süreliğine uzaklaşmak ve kendine alan tanımak gerekiyor. Çünkü dinlenmek, zaman bulmaktan çok kendine izin verebilmekle ilgili.

ASIL YORGUNLUK ZİHİNDE BİRİKİYOR

Sorun sadece yoğunluk değil, bu döngünün hiç kesilmemesi. Günler aynı tempo içinde ilerledikçe dinlenme ertelenen bir ihtiyaç haline geliyor. Kadınlar aslında yorgun değil; sürekli hazır olma halinden çıkamadıkları için tükeniyor.