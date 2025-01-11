İHA

Artvin’in Yusufeli ilçesi Tekkale Köyü mezrasına ulaşımı sağlayan 170 metre uzunluğundaki tünelde oluşan buz sarkıtları görenleri korkutuyor.

Aydınlatma sistemi bulunmayan ve içindeki doğal oluşumlarla dikkat çeken tünel, adeta bir "korku tüneli"ni andırıyor.

BUZ KÜTLELERİ

Havaların iyice soğumasıyla birlikte, kar ve yağmur sularının tünel içine sızması sonucu Yusufeli ilçesi Tekkale köyündeki tünelin tavanında ve yan duvarlarında metrelerce uzunlukta buz kütleleri oluştu.

GECE SAATLERİ DAHA TEHLİKELİ

Özellikle gece saatlerinde tamamen karanlıkta kalan tünel, hem yayalar hem de sürücüler için tehlike arz ediyor.

VATANDAŞLAR ZİYARET AMAÇLI GİRİYOR

Kış aylarında ulaşım yoğunluğu azalmasına rağmen, sıra dışı manzarayı görmek isteyen vatandaşlar tüneli ziyaret ediyor.

FOTOĞRAFÇILARIN UĞRAK YERİ

Tünel içerisindeki buz sarkıtları, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken güvenlik riskleri nedeniyle endişelere yol açıyor.

"SOĞUK BİR DENEYİM..."

Tüneli ziyaret eden Neslihan Tüysüz, görüntünün kendisini ürküttüğünü belirterek şöyle konuştu: