Aşk ve bereket enerjisini çekme yöntemi: Kırmızı mum ritüeli

Herkes evinde çeşit çeşit mumlar kullanır. Ancak mumların birbirinden farklı anlamları var. Mumları kullanmaya başlamadan önce anlamlarını öğrenmek, doğru yerde enerjimizi olumluya çevirebilir.

Herkes en romantik en duygusal anlarında mutlaka bir mum yakar ve atmosferi taçlandırır. Mumlar, herkesin en güzel anına ya da bazen en hüzünlü anına ortak olur.

Bazıları yalnızken bir mum yakar bazıları ise aşkını ilan etmek isterken... Her hikayenin bir mumu vardır.

Mum ve çeşitlerini kadınlar genellikle daha fazla kullanır. Eşyalarına, evlerine göre rengarenk mumlar almayı tercih ederler.

Yatak odasında kullanılan mumların ise anlamları farklıdır. Özellikle seçilir ve aşkın simgesi haline gelir.

Ancak diğer birçok şey gibi mumlarında farklı anlamları var. Her mum her ortama uymayabilir.

Bazı mumlar aşkı temsil ederken bazıları ise saflığı ve doğallığı temsil ediyor. Ayrıca aşkı temsil eden mumla, "aşk ve evlilik" ritüeli yapılabiliyor.

Bu nedenle mumların anlamlarını bilmek ve hayatımızda ona göre değerlendirmek oldukça önemli.

Peki, Aşk ve bereket ritüeli nasıl yapılır? Mumların anlamları nelerdir? Kırmızı mum ritüeli nedir, nasıl yapılır? İşte yanıtı...

RENKLERİNE GÖRE MUMLARIN ANLAMLARI

BEYAZ MUM:

Saflık, arınma, bütün genel dilekleri ifade eder.

SİYAH MUM

Bağımlılıklardan kurtulma, kötülüğü defetme, negatif enerjiyi dağıtma, şansızlığı uzaklaştırmayı ifade eder.

SARI MUM

Şans, Başarı, Zihinsel Aktivite, Neşe ve Özgüveni ifade eder.

TURUNCU MUM

Eril-Dişil dengesi, Adalet, Genel Başarı, Seksüel Dengeyi anlatır.

MAVİ MUM

Korunma, Huzur, Arınma, Olayların akışını sağlama, İletişimi Güçlendirme ve Farkındalık ifade eder.

MOR MUM

Psişik ve sezgisel güç, Üçüncü göz, Ruhsallık ve Ruhsal Arınmayı belirtir.

KIRMIZI MUM

Aşk, Duygusallık, Arzu, Tutku, Bedensel ve Fiziksel Güç ve Özgüveni anlatır.

YEŞİL MUM

Bereket, Maddi konular, Şifa, Toprak, Şefkat, Hoşgörü, İnsan Sevgisini anlatır.

KAHVERENGİ MUM

İşlerde başarı, Maddi kazancın artması, Duygusal dengeyi ifade eder.

PEMBE MUM

Olayları ve kişilerin enerjisini yumuşatma, Olumlu enerjiler yaratma, Arkadaşlık, Sevgi ve Romantizmi temsil eder.

GÜMÜŞ MUM

Ayın etkilerini çekmenize yardım eder.

ALTIN RENGİ MUM

Güneşin etkilerini çekmenizi kolaylaştırır. ( Şifa, güç, başarı, yaşam, eril enerjiler, kontrol)

KIRMIZI MUM RİTÜELİ

Bu ritüeli Dolunay zamanlarında yapmanız gerekmektedir. Astrolojiyi takip edenler, Dolunay zamanlarına genellikle hakimdir.

Dolunay vakti geldiğinde denemek için aşağıda yer alan adımları izleyebilirsiniz;

İki kırmızı mum yakın ve bir köşeye koyun. Mumların yanına sevdiğiniz kişiyle olan fotoğrafınızı ya da onun fotoğrafını koyabilirsiniz.

Hayatınıza aşk çekmek için mumların yanına gül yaprakları koymayı ihmal etmeyin. Dolunay enerjisinin hayatınıza aşk ve sevgi getirmesini dileyip, inancınıza göre dua okuyup, sevgi içinde olmayı dileyin. Bu ritüeli her Dolunay yapabilirsiniz.