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Haber Merkezi

İspanya'dan yola çıkan üç hacı adayı, Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, asırlık bir geleneği yeniden canlandırarak at sırtında 240 gün süren zorlu bir hac yolculuğunu tamamladı.

Yaklaşık 8 bin kilometrelik rotalarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'yi geçerek Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşan hacı adayları, Mekke'de Kabe'ye kavuştu.

KABE'YE ULAŞINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Yolculukları boyunca birçok zorlukla karşılaşan üçlü, hac ibadetini at sırtında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kabe'ye ulaştıkları duygusal anları cep telefonuyla kaydeden İspanyol hacılar, gözyaşlarını tutamadı ve bu anlar sosyal medyada viral oldu.

3,5 AY ÖNCE YOLA ÇIKMIŞLARDI

3 hacı adayı 500 yıl önceki geleneğini canlandırmak için 3,5 ay önce yola çıkmıştı.

İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmış, Hırvatistan'da kendi atlarını bırakıp kiralık atlarla devam etmişlerdi.

"İSTANBUL DOĞU VE BATININ BULUŞMA NOKTASI"

Atlarının araçla Türkiye'ye gelmesini beklerken İstanbul'u ziyaret etmiş, ardından Edirne'ye gelmişlerdi.

İstanbul'dan da geçen hacılar, buranın tarihi olarak hacıların kutsal topraklara gitmeden önce uğradığı önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Abdelkader Harkassi, İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Yolun yarısında İstanbul'da olmaktan çok mutluyuz. İstanbul, doğu ve batının buluşma noktası. Eskiden hacılar buraya uğrarmış. Biz de atalarımızın rotasını canlandırıyoruz. Özbekler Tekkesi'ni ziyaret ettik ve Müslüman mirasını en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz," ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRK HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Edirne'de atları ulaşana kadar bir at çiftliğinden at tahsis edilmiş, hacı adayları Meriç Köprüsü'nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

Abdelkader Harkassi, Türk halkının sıcak misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmiş, 4 bin kilometrelik zorlu yolculuğun ramazanla birlikte Türkiye'de anlam kazanacağını belirtmişti.

TÖRENLE KARŞILANMIŞLARDI

Abdallah Hernandez, 500 yıl sonra bu kutsal yolculuğu gerçekleştirmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etmiş, Türkiye'deki cömert karşılamadan mutluluk duyduğunu söylemişti.

Hacı adayları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen törenle karşılanmış, Türk bayrağı ve Kabe resimli tablo hediye edilmişti.

Hacı adayları, Eski Cami'de cuma namazı kılmış, Edirne Müftüsü Ercan Aksu'nun duasıyla kutsal topraklara yolculuklarına devam etmek üzere hazırlanmışlardı.