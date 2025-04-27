Av sezonu kapalıyken soframıza gelecek balıklar

Özel Haber

15 Nisan-1 Eylül 2025 arasında Türkiye'deki tüm denizlerde endüstriyel balıkçılık yasak.

Ama olta balıkçılığı ve amatör balıkçılık serbest, onların tuttuğu balıklar taze taze yenilenebilecek.

Ayrıca önceden yakalanıp, buzhanelerde saklanan balıklar da yenilecek.

Balık fiyatları biraz artacak, çünkü arz azalıyor.

Akdeniz'de ise yasak 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında daha uzun sürüyor.

BİLİNDİK TEZGAHLARDAN BALIK ALINACAK

Yeni dönemde herkes bildiği, emin olduğu balık tezgahlarını tercih edecek. Peki hangi balıklar tezgahlara gelecek.

BU DÖNEMDE YENECEK BALIKLAR

Çipura

Levrek

İstavrit (Boylarının küçük olmamasına dikkat edilmeli)

Lüfer ve Sarıkanat (Erken avlananlar çıkabilir ama daha çok sonbaharda bol olur)

Barbun

Eşkina (Az bilinir ama tam mevsimi)

Mırmır

Karagöz

Sargos