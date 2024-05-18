Avrupa'nın en büyük kelebek türü 'Tavus' Gümüşhane'de ortaya çıktı Avrupa’nın en büyük kelebek türü olan ve ressam Vincent Van Gogh'un eserinde yer alan ‘Tavus kelebeği’ Gümüşhane’nin Torul ilçesinde görüldü.

İHA

Avrupa'nın en büyük kelebeği, Türkiye'de..

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Budak köyü Falcılı mahallesinde yaşayan Yiğit ailesinin üçüz çocukları doğada gezerken bölgede yaşayanlardan çok daha büyük boyutlardaki kelebeği fark etti.

Trabzon'dan Budak köyündeki dedelerinin yanına ziyaret için gelen üçüz kardeşler Asya, Ayla ve Kutay Yiğit mahalle de oyun oynarken gördükleri dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri kabul edilen tavus kelebeğini eve getirdi.

Çocuklar kelebeği eve getirdi

Daha sonra kelebeğin zarar görebileceğini düşünen aile bireyleri de biraz vakit geçirdikten sonra kelebeği tekrar doğaya saldı.

Van Gogh'un tablosunda yer aldı

Aile bireyleri internetten biraz araştırma yaptıklarında kelebeğin ünlü ressam Van Gogh’un tablolarında yer alan ve Avrupa’nın en büyük kelebek türü olduğunu belirledi.

Boyutu 15-18 santimetre

Türkiye’de hemen her yerde görülebilen kelebek türü bir güve olan, daha çok meyve ağaçlarının bulunduğu alanlarda yaygın olarak görülen Tavus Kelebeği, kanatları açıldığında kanatlar arası genişliği yaklaşık 15-18 santimetre olması nedeniyle gören herkesin dikkatini çekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)