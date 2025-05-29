Aydın Kuşadası’nda yaban domuzlarını beslemek yasaklandı

İHA

Son zamanlarda Kuşadası’nda sıkça şehir merkezine kadar inen yaban domuzları, hem halkı hem de yetkilileri endişelendiriyor.

Uzun süredir bu duruma karşı etkili bir önlem alınmazken, domuzlarla neredeyse iç içe yaşamaya alışan bazı vatandaşlar, bu vahşi hayvanları evcil gibi beslemeye başladı.

Ancak unutulan bir gerçek var, yaban domuzları her an ölümcül saldırılara neden olabilecek kadar tehlikeli.

YABAN DOMUZLARINI BESLEMEK YASAKLANDI

Olası bir faciayı önlemek isteyen Kuşadası Kaymakamlığı, yeni bir karar aldı.

Kuşadası Kaymakamlığı, bölgede son dönemlerde artış gösteren yaban domuzu popülasyonu ve bu hayvanların evcil gibi beslenmesiyle ilgili önemli bir açıklama yayınladı.

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararlarına dayanılarak yapılan duyuruda, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasaklandığı bildirildi.

YASAĞA UYMAYANA PARA CEZASI

Yetkililer, doğaya ait olan bu hayvanların insan yerleşimlerine yaklaşmalarının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını vurgularken, vatandaşların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-b maddesi uyarınca cezai işlemle karşılaşabileceği belirtildi.

Yasağı ihlal edenlere 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.

DOMUZLAR YERLEŞİM ALANLARINA İNDİ

"Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım" çağrısıyla sona eren açıklamada, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların duyarlı olmaları, yaban hayvanlarını beslememeleri ve belediye ya da Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliği yapmaları istendi.

Kuşadası’nda son yıllarda ormanlık alanlara yakın bölgelerde yiyecek arayan yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği gözlemlenmişti. Yetkililer, bu hayvanların doğal dengenin bir parçası olduğunu ancak beslenerek evcilleştirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.