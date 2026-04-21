Aydın’da 41 yıllık 'Dede Hayrı' geleneği

Aydın’da köklü bir gelenek, yıllara meydan okuyarak yaşamaya devam ediyor. Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde düzenlenen “Geleneksel Dede Hayrı”, bu yıl da binlerce kişiyi aynı sofrada buluştururken dayanışma ve birlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

YAYLADA KURULAN SOFRALAR DOLDU TAŞTI

Karapınar Mahallesi’nde “Ömür Yaylası” olarak bilinen alanda gerçekleştirilen etkinlik, Karaca Ailesi'nin öncülüğünde organize edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da katılımıyla yaylada kurulan sofralar dolup taştı.

KEŞKEK VE AŞURE İKRAM EDİLDİ

Hayır etkinliği kapsamında kazanlar dolusu keşkek, aşure ve çeşitli yemekler hazırlanarak katılımcılara ikram edildi. Baharın keyfini çıkaran davetliler, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de geleneksel lezzetlerle buluştu.

DUALAR VE BULUŞMALAR

Program boyunca Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahiler okundu. Uzun süredir görüşemeyen akraba ve dostlar bir araya gelirken, çocuklar da yaylada oyunlar oynayarak etkinliğe renk kattı.

"41 YILDIR SÜREN BİR VEFA"

Mahallenin önde gelen isimlerinden Mustafa Karaca, etkinliğin 41 yıl önce annesi tarafından başlatıldığını belirterek geleneğin her yıl büyüyerek devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Genç nesillerin de bu kültürü sahiplenmesini istediklerini dile getiren Karaca, katkı sunan herkese teşekkür etti.

KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILIYOR

Karapınar Mahallesi’nde düzenlenen “Dede Hayrı”, sadece bir hayır etkinliği olmanın ötesinde, bölgenin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendiren önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, gün boyu süren etkinlikten memnuniyetle ayrıldı.