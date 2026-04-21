Aynı hislerin peşini bırakmamasını açıklamaya çalışan yaklaşım

Hayatınıza giren insanlar değişse de içinizde kalan duyguların benzerliği dikkat çekiyorsa, bu durumu farklı bir bakış açısıyla ele alan bir yaklaşım bulunuyor. Son dönemde yeniden konuşulmaya başlanan Hellinger yaklaşımı, özellikle tekrar eden ilişki deneyimlerini ve duygusal kalıpları aile geçmişi üzerinden açıklamaya çalışıyor.

Ancak bu yaklaşım, herkes tarafından kabul edilen bir gerçeklikten çok, tartışmalı yönleriyle ele alınan bir model olarak öne çıkıyor.

BU YAKLAŞIMA GÖRE BAZI DÖNGÜLER AKTARIMLA AÇIKLANIYOR

Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilen ve “aile dizimi” olarak bilinen model, bireyin yaşadığı psikolojik süreçleri yalnızca kendi yaşam deneyimleriyle sınırlı görmeyen bir yaklaşım olarak tanımlanır.

Bu modele göre birey, içinde bulunduğu aile sisteminin geçmişine ait bazı dinamiklerle ilişki içinde olabilir. Aile içinde yaşanan kayıplar, dışlanmalar ya da tamamlanmamış süreçler, sonraki kuşaklarda farklı biçimlerde etkisini sürdürebilir.

Bu çerçevede bazı davranışlar ve duygusal tepkiler, kişisel tercihlerden çok, sistem içinde devam eden ilişkisel dinamiklerin bir parçası olarak ele alınır.

TEKRAR EDEN DENEYİMLER NASIL YORUMLANIYOR

Benzer ilişkilere yönelmek, farklı insanlarla aynı noktada kırılmak ya da sürekli aynı tür duygularla karşılaşmak… Hellinger yaklaşımı, bu tekrarların rastlantıdan çok bir düzenin sonucu olabileceğini öne sürer.

Buna göre birey, farkında olmadan aile sisteminde çözümlenmemiş bir dinamiği yeniden üretme eğilimi gösterebilir. İnsan bazen kendi hikayesini yaşamaz; kendisine yazılmış bir senaryoyu tekrar eder.

İnsan hayatında tekrar eden duygular bazen geçmişin izlerini taşıyabilir; ancak tüm cevapları tek bir yerde aramak, hikayenin sadece görünen kısmıyla yetinmek anlamına gelir.

MODEL ÜÇ TEMEL DENGE ÜZERİNE KURULU

Bu yaklaşım, aile içindeki görünmeyen işleyişi üç temel prensip üzerinden açıklar. Buna göre aile sistemine dahil olan herkes bu yapının bir parçasıdır ve geçmişte dışlanan ya da yok sayılan bireylerin etkisi farklı biçimlerde sonraki kuşaklarda varlığını sürdürebilir.

Aynı zamanda aile içinde doğal bir sıralama ve düzen bulunduğu, bu yapının bozulmasının ilişkilerde dengesizliklere yol açabileceği ifade edilir. İlişkilerdeki verme ve alma dengesinin korunması da sistemin sağlıklı işlemesi açısından önemli görülür; bu dengenin bozulması ise yalnızca bireysel değil, tüm sistem üzerinde etkiler yaratabilir.

AİLE DİZİMİ NASIL UYGULANIYOR

Aile dizimi çalışmaları genellikle grup ortamında yürütülür. Katılımcılar, kendi aile üyelerini temsil edecek kişiler seçer ve bu kişiler belirli bir düzene yerleştirilir. Bu süreçte bireyin farkında olmadığı ilişkisel dinamiklerin görünür hale geldiği öne sürülür. Ancak bu yöntem, bilimsel geçerliliği konusunda tartışmalar barındırdığı için uzmanlar tarafından temkinli değerlendirilir.

BU YAKLAŞIM NEDEN YİNE GÜNDEMDE

Dijital platformlarda artan psikoloji içerikleri, bireylerin kendi hayatlarını anlamlandırma ihtiyacını daha görünür hale getirdi. Hellinger yaklaşımı, karmaşık duygusal süreçlere sade bir çerçeve sunması nedeniyle geniş kitlelerde karşılık buluyor. Özellikle tekrar eden duygulara getirdiği açıklama, bu yaklaşımın hızla yayılmasını sağlıyor.

BİLİMSEL SINIRLAR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Yaklaşımın gördüğü ilgiye rağmen, akademik dünyada kesin kabul görmüş bir yöntem değil. Uzmanlar, aile dizimi çalışmalarının bilimsel olarak yeterince desteklenmediğini ve psikolojik süreçlerin tek bir modele indirgenmesinin yanıltıcı olabileceğini vurguluyor. Bireyin yaşadığı deneyimler; çevresel etkiler, kişisel geçmiş ve biyolojik faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gereken çok katmanlı bir yapı içeriyor.