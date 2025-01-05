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İHA

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

79 yaşındaki efsanenin ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Hayranlarının çoğu sanatçının İstanbul'daki cenazesine katılırken, Aydınlı bir esnaf ise Ferdi Tayfur için bir hayır etkinliği yaptı.

BİN KİŞİLİK LOKMA DÖKTÜRDÜ

Kuşadası ilçesinde de esnaf Ali Kuzuoğlu, çocukluğundan beri şarkılarını dinlediği Ferdi Tayfur için kent merkezinde bin kişilik lokma döktürdü.

"ACIMIZ TARİF EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜK"

Ferdi Tayfur'u çok sevdiğini belirten Kuzuoğlu, "Ülkemiz, önemli bir değerini kaybetti. Bizler İstanbul'daki cenaze törenine katılamasak da bugün Kuşadası'nda mevlit ve hayır amacıyla lokma döktürdük. Acımız, tarif edilemeyecek kadar büyük." diye konuştu.