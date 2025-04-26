Aydın'da gelinciklerin görsel şöleni

İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa, rengarenk çiçeklerle uyanmaya başladı. Özellikle türkülere ve şiirlere ilham kaynağı olan gelincik çiçekleri, Nisan ayında Aydın'ın Efeler ilçesinde adeta görsel bir şölen sunuyor. Baharın gelişiyle tarlaları ve yol kenarlarını kırmızı bir örtü gibi kaplayan gelincikler, yaklaşık bir ay boyunca doğaya eşsiz bir güzellik katıyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI, TARLALARA AKIN ETTİ

Bu büyüleyici manzarayı kaçırmak istemeyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Efeler’in dört bir yanında açan gelincikleri görüntülemek için bahçelere ve tarlalara akın ediyor. Baharın habercisi olan bu zarif çiçekler, ilçenin sokaklarına ve kırsal alanlarına bambaşka bir atmosfer kazandırıyor.

Efeler’de gelinciklerin oluşturduğu kırmızı dalgalar, sadece göze değil, ruhlara da dokunuyor.