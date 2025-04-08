Aydın'da Volkan Konak'ın şarkısını söyleyen sanatçının kalbi durdu

DHA

Türkiye, geçtiğimiz hafta sanat dünyasından önemli bir isme veda etti.

KKTC'de sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

Olayın üzerinden kısa süre geçmişken Aydın'da talihsiz bir olay yaşandı.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde, 'Hoş geldin Bahar' konseri düzenlendi.

Konseri saat 23.00 sıralarında tamamlayan koro, ardından KKTC'deki konserinde rahatsızlanıp hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı.

ŞARKISINI SÖYLERKEN KALBİ DURDU

Bu sırada koroda arka sırada duran 73 yaşındaki korist Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı.

Aynı zamanda iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olan doktoru korist Şükrü Yenice, Gündoğdu'ya ilk müdahalede bulunup, kalp masajı yaptı.

Yenice, Gündoğdu'nun duran kalbini yeniden çalıştırdı.

Gündoğdu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Gündoğdu, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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VOLKAN KONAK HAYRANI

Nazilli Sümerbank Fabrikası'ndan emekli olan ve uzun yıllardır Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist ve solistliğin yanı sıra saz ekibinde de görev yapan Mehmet Gündoğdu'nun, Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.