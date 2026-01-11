Aynı parfüm, farklı koku: Sebebini açıklıyoruz...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mağazaya girdiniz ve o parfümün kokusuna yöneldiniz.

Bir sıktınız ki, sizde çok başka kokuyor...

Parfüm seçerken çoğu kişinin yaşadığı en büyük şaşkınlıklardan biri, aynı kokunun farklı kişilerde bambaşka şekilde hissedilmesidir.

Şişede harika duran bir parfüm, bir başkasının teninde daha ağır ya da daha hafif kokabilir; hatta kimi zaman tamamen farklı bir kokuya dönüşebilir.

Bunun nedeni parfümün tek başına değil, ciltle temas ettikten sonra tenin kimyasıyla birlikte "yeniden" şekillenmesidir.

Peki aynı parfüm neden her tende farklı kokar? İşte bu durumun sebepleri...

Bir parfüm şişede herkeste aynı gibi görünse de aslında kokunun son hali parfüm v tenin kimyasıyla oluşur. Çünkü parfüm tenle temas ettiğinde ısı, yağ, pH ve vücut kokusu gibi faktörlerle karışır ve notalar farklı öne çıkar.

TENİNİZ

Cildin asidik/alkali dengesi parfüm moleküllerini etkiler. Bazı kişilerde parfüm daha keskin, bazılarında daha yumuşak hissedilir.

CİLDİNİZ

Yağlı ten kokuyu daha iyi tutar ve daha yoğun yayabilir. Kuru ten kokuyu daha çabuk uçurur, parfüm daha “hafif” kalabilir.

ISINIZ

Vücut ısısı yüksek olan kişilerde parfüm daha hızlı buharlaşır; kokular daha hızlı açılır, bazen daha baskın algılanır.

KOKUNUZ

Ter ve vücut kokusu, parfümün notalarıyla birleşerek farklı bir karakter yaratabilir (özellikle misk, amber, baharat notalarında).

BESLENMENİZ

Sarımsak, baharat, kafein, sigara, alkol gibi etkenler ter ve cilt kokusunu değiştirip parfümün algısını etkileyebilir.