Bahçıvanlar sırrı paylaştı: Domatesleri bu şekilde gübreleyin, kova kova toplamayı garantileyin

Yaz aylarında bahçesi olan birçok kişi, domates, salatalık ve biber gibi sebzeleri ekerek sezon boyunca taze ve doğal ürünler tüketmenin keyfini çıkarır.

Ekilen ürünlerin verimini artırmak için ise pek çok yöntem uygulanır. Bu yöntemler arasında yer alan ancak bahçıvanların sır gibi sakladığı bu tüyo meğer domateslerin verimini kat kat artıyormuş.

Domatesin hızlı büyümesi, güçlü köklenmesi ve meyve kalitesinin artması için kullanılan bu iki malzemeli gübre bakın nasıl kova kova hasat almanızı sağlıyormuş.

DOMATESİN DİBİNE EKMEK YETİYOR

Bahçıvanlar, toprağın doğru şekilde hazırlanmasının ve doğal gübre kullanımının önemine dikkat çekiyor. Özellikle çiçeklenme dönemine giren domatesler için önerilen ısırgan otu gübresi kimyasal gübrelere başvurmadan verimi artırmanızda etkili oluyor.

Taze ısırgan otuyla hazırlanan sıvı özüt, domateslerin bağışıklığını artırıyor, çiçeklenme sürecini destekliyor ve zararlı böceklere karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.

Hazırlanışı ise oldukça basit:

– 1 kova doğranmış taze ısırgan otu

– Üzerini örtecek kadar yaklaşık 10 litre su

Karışım ağzı kapalı bir şekilde 10–14 gün boyunca karanlık bir alanda bekletiliyor. Bu süreç sonunda oluşan sıvı, 1:10 oranında sulandırılarak sulama suyu olarak domateslere uygulanıyor. En iyi sonuç için çiçeklenme süresi boyunca iki haftada bir uygulanması öneriliyor.