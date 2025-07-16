Bakanlık'tan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon TL ceza

Denizli’de tarımsal verimin düşmesi üzerine ürünlerinden sonuç alamayan çiftçiler, yetkililere başvurarak durumu şikayet etti.

Yapılan başvuruların ardından bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, Ellez Deresi çevresinde inceleme başlattı.

DEREYE ATIK SU DEŞARJ EDİLDİ

Denetimlerde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ), atık suları arıtmadan dereye deşarj ettiği tespit edildi.

1,6 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Bakanlık'tan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre Kanunu kapsamında DESKİ’ye 1 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık İl Müdürlüğü ekiplerimizin, Denizli’de çiftçilerin ürün veriminin düşmesi üzerine yaptığı şikayetlerle ilgili gerçekleştirdiği incelemelerde; Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) atık suları, Ellez Deresi’ne arıtmadan deşarj ettiği tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında DESKİ’ye 1,6 milyon TL ceza uygulandı. İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu."