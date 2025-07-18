Balıkesir sahillerinde atlı jandarmalar görevde

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası bölgesinde görevlendirilen 3 at ve 6 personelden oluşan atlı birlik, yaz sezonu boyunca devriye görevini sürdürecek.

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen "Heybet", "Manas" ve "Yankı" isimli atlarla yürütülen uygulama, sahildeki yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLİYOR

Küçükköy Jandarma Karakolu'na bağlı olarak görev yapan birlik, sabah 11.00 ile gece 23.00 saatleri arasında belirli aralıklarla sahil ve çevresinde devriyeye çıkıyor.

Güvenlik hizmetlerinin yanı sıra, bazı yerli ve yabancı turistler jandarmalarla ve atlarla hatıra fotoğrafı çektirip, selfie yapıyor.

"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Uygulamanın 10 Eylül'e kadar süreceği öğrenilirken, yerli ve yabancı turistler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ankara'dan Ayvalık'a gelen Özge Özkan ise, "Jandarmanın bu şekilde gezmesini çok beğendik. Bu uygulama hoşumuza gitti, kendimizi güvende hissediyoruz." şeklinde konuştu.