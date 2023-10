Balıkesir'de 7 yıldır diyalize giren annesine böbreğini verdi: Annem artık denize girebilecek

DHA

Balıkesir’de yaşayan ve 2011 yılından bu yana böbrek yetmezliği olan 47 yaşındaki Havva Sağıroğlu, 6 yıldır periton diyaliz, son bir yıldır da hemodiyaliz tedavisi görüyordu.

Gördüğü tedavilerden dolayı, vücudunda bir süre sonra ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan Sağıroğlu’na, kadavradan da nakil çıkmadı.

Bunun üzerine doktorları uygun donör arayışına girerken, yardım eli en yakınından uzandı.

Hakan Sağıroğlu, annesine böbreğini bağışlamak istediğini söyledi.

Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip, başarılı bir operasyonla nakli gerçekleştirdi.

"Çok gördüğümüz bir olay değil"

Hakan Sağıroğlu’nun büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini belirten Prof. Dr. Demirbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Hekim olarak katkı sağlayan birçok nakil olmuş hastalarımız var"

Anne ve oğlunun nakil öncesi ve sonrası takiplerini yapan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kahvecioğlu ise organ bağışının artması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ben hayatıma geri döndüm"

Yıllardan beri böbrek yetmezliği yüzünden çok acı çektiğini söyleyen Havva Sağıroğlu, şöyle dedi:

"'Denize girmeyi çok özledim’ demişti"

10 yaşından beri annesini makineye bağlı gördüğünü ve bunun kendisi için bir travma olduğunu belirten Hakan Sağıroğlu ise aldığı nakil kararını şu sözlerle anlattı:

"Hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim"

Ailesinin ve arkadaşlarının böbreğini bağışlamasına karşı çıktığını söyleyen Hakan Sağıroğlu, şöyle devam etti:

Ama bu kişi annemdi ve her şeyden önce bir candı. Birini hayatta tutmak, bence çok güzel bir şey. Bu kararı aldıktan sonra hastaneye geldik. Burada koordinatörler vardı beni motive ettiler, çok yardımcı oldular ameliyat konusunda.



Sonunda mental olarak böbrek vermeye hazır hale gelmiştim. Her şey güzel geçti. Ameliyat gününe kadar sakindim, çok düşünmemeye çalışıyordum. Annemin heyecanlı olduğunu görebiliyordum.



Hep gözleri dolardı, ‘Sen beni yaşatacaksın. Sen annene can vereceksin’ diye. Ameliyata girdik her şey çok güzel geçti. Ameliyata giren doktorlarımızla ağabey-kardeş diyaloğumuz oldu. Şu an her şey çok iyi, ayaklandık. Annem de ayaklandı. Yürüyoruz. İnşallah her şey daha da güzel olacak.



Annem eski haline dönebilecek. Ben de inşallah hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Organ bağışlayın, insanların hayatını kurtarın. Emin olun çok organ bağışı bekleyen insan var, herkes sizden bağış bekliyor.