İHA

Balıkesir’de yaşayan ve hayali olan tır şoförlüğü ile 3 kız çocuğuna bakan Rukiye Ercan, tüm zorluklarına rağmen tır şoförlüğünü severek yaptığını söyledi.

Tek başına ayakları üzerinde durmayı seçen Ercan, kadınların istedikten sonra yapamayacağı bir şeyin olmadığını da belirtti.

Balıkesir merkezde bir yılı aşkın süredir tır şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Ercan, bu işten kazandığı parayla geçiniyor.

MESLEĞİ ZOR AMA SEVİYOR

Mesleğe başlama kararı aldığında büyük zorluklarla karşılaştığını belirten Ercan, her şeye rağmen mesleğini severek yaptığını belirtti.

"BU MESLEK HAYALİMDİ"

Mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Rukiye Ercan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bu meslek çocukluğumdan beri hayalimdi. Bana yapamazsın diyenlere inat ve kadının gücü göstermek için bu mesleğe başladım. Patronlarım da bana çok yardımcı oldu. Bir yıldır bu işi yapıyorum. En sevdiğim yakınlarımın engel olmasıyla başladı bu iş; yapamazsın, kadın yapamaz, araba sürmeye mi benzer gibi kelimeler kullandılar. Ben de nasıl yapıldığını onlara göstermek istedim.

"KAZANDIĞIM PARA İLE ÜÇ KIZIMA BAKIYORUM"

Bir yıldır yapıyorum. Bu meslekte kazandığım parayla 3 tane kızıma bakıyorum ve tek başıma yaşıyorum ailemi geçindiriyorum.

"MESLEK DİKKAT İSTİYOR"

Mesleğin zor tarafı çok dikkat istiyor. Uykusuz yani genellikle uyku kaynaklı kazalar oluyor. Uykusuz hiçbir şekilde kimsenin yola çıkmaması gerekiyor arkadaşlarımızın, bunun haricinde de başka bir zorluğu yok, severek yapıyorum.

"KADINLAR HANGİ İŞİ SEVİYORLARSA ONU YAPSINLAR"