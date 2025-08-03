Balıkesirli imam, vaazlarıyla 3 ilçeden cemaat topladı

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Tuzcumurat Mahallesi’ndeki Yakupağa Camii’nde imam Nevzat Kahya’nın Perşembe akşamları verdiği vaazlar, bölge halkından yoğun ilgi görüyor. Edremit’in yanı sıra Burhaniye ve Havran’dan da dinleyicilerin katıldığı vaazlarda, Kur’an ve Sünnet ışığında konular ele alınırken, günlük yaşamdan örneklerle anlatımlar destekleniyor.

"BİR KİŞİNİN BİLE KURTULUŞUNA VESİLE OLSAK NE MUTLU BİZE"

İlk vaazlarına Almanya’da başladığını belirten Kahya, ardından Havran’da devam ettiğini ve 2008 yılından bu yana da Yakupağa Camii’nde bu geleneği sürdürdüğünü ifade etti.

"Bir kişinin bile kurtuluşuna vesile olabilirsek ne mutlu bize. Vaazlarımıza ölene dek devam edeceğiz inşallah" diyen Kahya, vaazlarının manevi rehberlik amacı taşıdığını vurguladı.

"SOHBETLERDEN ÇOK İSTİFADE ETTİK"

Burhaniye’den gelen dinleyicilerden Kaan Tuna ise, şunları söyledi: