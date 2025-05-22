Bartın'da çift başlı buzağı ölü doğdu

DHA

Görenleri şaşırtan olay...

Bartın'da kaydedilen görüntüler viral oldu.

İNEĞİN DOĞUMU BAŞLADI

Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman'a ait 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin, sabah saatlerinde doğumu başladı.

Durum, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya haber verildi.

VETERİNER MÜDAHALE ETTİ

Veteriner hekim Kandıralı, ineğin muayenesinde sezaryen yapılmasına karar verdi.

ÇİFT BAŞLI BUZAĞI ÖLÜ DOĞDU

Operasyonda ineğin karnından çift başlı buzağı ölü olarak çıkarıldı.

İNEĞİN DURUMU İYİ

Ölü doğan buzağı gömülürken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"MİLYONDA BİR İHTİMAL"

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, çift başlı buzağı doğumuyla ilk kez karşılaştığını belirtirken, milyonda bir ihtimalde bunun yaşanabileceğini söyledi.