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Bartın'da sörf yapmak isteyen 2 kişi boğulmaktan zor kurtuldu

Bartın'da sörf yapmak isteyen 2 kişi boğulmaktan zor kurtuldu Kurucaşile ilçesinde, dalgalı denize sörf yapmak için giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Adrenalin tutkunları sağlık ocağına kaldırıldı.