Bartın'da sörf yapmak isteyen 2 kişi boğulmaktan zor kurtuldu

DHA
Bartın sahilinde Bartınlıları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
İstanbul'dan Kurucaşile ilçesine gelen ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sörf yapmak için Hisar köyü Çambu yalısı mevkiinde denize girdi.
SÖRFÇÜLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Denizde dalgalara kapılıp açığa sürüklenen, boğulma tehlikesi geçiren 2 sörfçünün yardım çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı denizde yaklaşık 1 saat mücadele veren bu kişiler, kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Sörfçüler, tedbir amaçlı Kurucaşile Sağlık Ocağı’na götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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