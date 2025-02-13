DHA

Bartın Devlet Hastanesi'nde 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Bayram Yorulmaz, lisede başladığı resim tutkusunu 52 yıldır sürdürüyor.

Emekli olduktan sonra kentte bulunan özel bir tıp merkezinde uzman doktor olarak çalışmaya devam eden Yorulmaz, sanata olan düşkünlüğüyle de dikkat çekiyor.

'RESİM BENİM İÇİN TUTKU'

Yorulmaz, bir yandan tıp merkezinin arkasındaki 5 metrekarelik konteynerde mesai saatleri dışında resim yapıyor.

500'ün üzerinde tablosu bulunan uzman doktor, 20'nin üzerinde de kişisel resim sergisi açtı.

Konteynerde yağlı boya resimler yapan Yorulmaz, "Resim benim için tutku, resim yapmadan durma şansım yok" dedi.

'BENİ HERKES TEŞVİK ETTİ'

Lise yıllarında resim tutkusunun başladığını belirten Bayram Yorulmaz, şöyle anlattı:

Lise yıllarında yaptığım resimler öğretmenler odasında asılmaya başladıktan sonra çok beğenildi ve beni herkes teşvik etti. Ondan kendimi resim yapmaya verdim ve neredeyse derslerimi ihmal edecek seviyeye geldi. Daha sonra üniversite yıllarında çok resim yapamadım ama yine de çizimler yapmaya devam ettim. Daha sonra Diyarbakır Silvan ilçesinde çalışırken yaptığım resimleri orada halk eğitim merkezinde sergiledim. Sonrasında yağlı boya resimler yapmaya başladım.

'BAZI HASTALAR ÇOK ŞAŞIRIYOR, ATÖLYEYE GELİYORLAR'

Uzman Dr. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: