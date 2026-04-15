Karınca kovma duası: Neml suresi 18. ayet

Karıncaların ev içinde görülmesi birçok kişi için can sıkıcı bir durum haline gelebiliyor.

Bu küçük canlılara zarar vermek istemeyenler, daha doğal ve manevi yöntemlere yönelmeyi tercih ediyor.

"Karınca kovma duası" ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Halk arasında yaygın olarak bilinen uygulamalardan biri de Kur’an-ı Kerim’de geçen Neml Suresi’nin 18. ayetinin okunmasıdır. Bu yöntemin, karıncaların zarar görmeden yaşam alanından uzaklaşmasına yardımcı olduğuna inanılır.

Peki, karınca kovma duası nedir ve nasıl okunur? Haberimizde...

KARINCA KOVMA DUASI:

"Yâ eyyuhen nemludhulû mesâkinekum, lâ yahtımennekum suleymânu ve cunûduhu ve hum lâ yeş'urûn."

Anlamı: "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!".

Alternatif olarak, 3 ihlas, Felak ve Nas sureleri okunup, ardından bu ayet okunarak karıncaların evi terk etmesi temenni edilebilir.

Bazı tavsiyelerde 7 gün boyunca niyet edilerek okunması gerektiği belirtilir.

DOĞAL TEMİZLİK İPUÇLARI

Sirke ve Limon Suyu: Karıncaların sevmediği kokular yayarak onları uzaklaştırır.

Tarçın: Karıncaların geçtiği yollara veya yuvalarının etrafına döküldüğünde etkili olur.

Lavanta ve Kekik: Karıncaları evden uzak tutmaya yardımcı olur.