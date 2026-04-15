Arnavutköy’de tarihi buluşma: Yunan aile 150 yıl sonra atalarının izini sürdü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı tarihi Boğazköy Mahallesi, anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Yunanistan’dan gelen bir aile, yaklaşık bir buçuk asır önce mübadeleyle ayrılan büyük atalarının izini sürmek için mahalleye geldi.

Eski fotoğraflar ve belgelerle köyde inceleme yapan aile, geçmişte yaşadıkları evi bulmaya çalıştı.

ATALARININ EVİNİ ARADILAR

1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesiyle köklerinden ayrılan aile, Boğazköy sokaklarını adım adım gezerek eski yerleşim izlerini araştırdı. Köy sakinleri de misafirlere eşlik ederek aramalarına yardımcı oldu.

Ancak yapılan tüm incelemelere rağmen aranan evin tam yeri tespit edilemedi.

TÜRK KAHVESİYLE KARŞILANDILAR

Mahalle halkı, misafirlerini sıcak şekilde ağırladı. Köy kahvesinde çay ve Türk kahvesi ikram edilirken, eski yerleşim alanları birlikte gezildi.

Türkçe bilmeyen aile üyeleri, köy sakinlerinin rehberliğiyle bölgeyi inceleme fırsatı buldu.

"EVİ BULAMADIK AMA BURADA OLMAK ÇOK DEĞERLİ"

Ziyaretçilerden George Birmpoutsoukis, büyükbabasının bu köyde doğup büyüdüğünü belirterek, bölgeye gelmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Evi bulamamış olsalar da atalarının yaşadığı topraklarda bulunmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Bir diğer aile üyesi Panagiotis Birmpoutsoukis ise, eski iki ev kalıntısı bulduklarını ancak yapıların yıkıldığını belirterek duygularını paylaştı.

MUHTARDAN ANLAMLI MESAJ

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ersin Esenboğa, ziyaretin mahalle için önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

“Mahallemizin geçmişi çok güzel, geleceği daha da güzel olacak.” diyen Esenboğa, bu tür ziyaretlerin kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti.

"TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ" VURGUSU

Mahalle sakinleri de ziyaret boyunca aileye rehberlik ederek Türk misafirperverliğini gösterdiklerini belirtti. Köyün tarihi dokusuna dikkat çeken vatandaşlar, Boğazköy’ün geçmişte sinema filmlerine de ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Yaklaşık 150 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret, Boğazköy’de geçmiş ile bugün arasında duygusal bir köprü kurarken, iki ülke halkları arasındaki kültürel bağların hâlâ canlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.