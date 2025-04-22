İHA

İlkbaharla birlikte canlanan doğada, Cobet yaylası ile Mereto ve Zoveser dağlarının eteklerinde doğal olarak yetişen ‘zuzubak’ otu, hem bölge halkı hem de farklı illerden gelen alıcılar tarafından ilgi görüyor.

Özellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan ve birçok hastalığa iyi geldiği söylenen otun fiyatı, az bulunması nedeniyle 10 bin TL’ye kadar çıkıyor.

“TOPLAMASI ÇOK ZOR, DÜŞME TEHLİKESİ YAŞIYORUZ”

Otun toplanmasının zorluklarını anlatan yöre halkından Muharrem Algan, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesainin akşama kadar sürdüğünü şu sözlerle anlattı:

Biz bunu toplayabilmek için sabah saat 4’te kalkarak 5 saat yol yürüyoruz. Akşama ancak dönebiliyoruz. Bazen motorla gidiyoruz, bazen yaya gidiyoruz. Yeşil olarak getirdiğimizde çok alıcı buluyor. Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor, toplanması çok zordur. Toplarken düşme tehlikesi yaşıyoruz.

Toplanan otların işlenme sürecini anlatan Algan, şöyle devam etti:

Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte tahtadan yapılmış huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok tercih edilen bir baharat. Ayrana, yoğurda, salatalık, domates ve benzeri birçok yemeğe katarak tüketiyoruz. Bizim de tek gelirimiz budur.

YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Bir başka yöre sakini Sait Boğuş ise otun yüksek fiyatına rağmen her yerden alıcı bulduğunu belirtti.



Boğuş, “Zuzubak otunun kilosunu şu anda 8 bin liraya satıyorum. İstanbul, Ankara ve daha birçok ilden talep geliyor. Şifalı olduğu için insanlar çok ilgi gösteriyor.” dedi.