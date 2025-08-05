Batman'da Rus vatandaşı kadın, Müslüman oldu

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Natalia isimli bir kadın, kendi isteğiyle Müslüman olmak üzere Batman İl Müftülüğüne başvurdu.

İl Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida töreninde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Natalia’ya İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

"MERYEM" ADINI ALDI

Kendi iradesiyle Müslümanlığı seçtiğini yazılı olarak beyan eden Natalia, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Meryem" ismini aldı.

Törenin ardından Müftü Durmuş, Natalia’yı tebrik ederek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlarından Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.