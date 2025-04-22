İHA
Bayburt'ta bir köy okulunda yürek ısıtan bir olay yaşandı....
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çiğdemtepe İlkokulu öğrencileri, jandarma personeli için şiir yazdı.
Köylerini koruyan jandarmaya hayranlık duyan çocuklar, "Köyümüzün kahramanı jandarma" isimli şiiri gurur ve heyecanla seslendirdi.
"KÖYÜMÜZÜN GURURU JANDARMA"
Okul bahçesinde, al yıldızlı bayrak altında gururla seslendirilen şiir, kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin asker sevgisini ortaya koydu.
MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ
Profesyonel kamera ile çekilip klipleştirilen şiir, birçok platformda paylaşıldı.
Minik ellerin kalemlerinden dökülen dizeler, sosyal medyada büyük ilgi gördü, milyonlarca kez izlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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