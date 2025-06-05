Bayram tatilinde ücretsiz olan otoyol ve köprüler

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Türkiye’nin dört bir yanındaki tatilciler, Kurban Bayramı’nda yollara çıkarak sevdiklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Ulaşımın yoğunlaşacağı bu dönemde Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenli ve konforlu seyahat için yol durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kurum, özellikle trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürücülerin ekonomik açıdan rahat etmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

BELİRLENEN OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK

Buna göre, bugün başlayan ve 10 Haziran Salı günü saat 00.00’a kadar devam edecek uygulama kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki otoyollar (Yap-İşlet-Devret projeleri hariç) ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ GÜZERGAHLAR

Karayolları, bakım, onarım ve yapım çalışmalarının devam ettiği güzergâhlarda sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve hızlarını düşürmeleri konusunda da uyarıda bulundu.

Aydın-Denizli Otoyolu (Köşk Bağlantı Yolu 0-2. km): Şev çalışmaları nedeniyle Denizli yönünde bazı şeritler kapatıldı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa Yolu (22-23. km): Mengen yönü kapalı, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor.

Aksaray-Ortaköy Yolu (15-16. ve 20-25. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Nevşehir-Hacıbektaş Yolu (17-18. km) ve Fatsa-Ordu-Gülyalı Yolu (41-42. km): Köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Göksun-Elbistan Yolu (22-48. km): Yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (39-42. km): Sanat yapıları ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden çift yönlü sağlanıyor.

Yusufeli-İspir Yolu (9-11. km): Heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük Yolu (33-35. km): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit kapatıldı, trafik sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.