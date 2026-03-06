Dibi tutmayan sarmaların sırrı: Birkaç dilim doğrayın

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan yaprak sarması, bayram yaklaştıkça gündemde.

Sarmalar, doğru yöntemlerle pişirilmediğinde tencerenin dibine yapışabiliyor ya da kolayca dağılabiliyor.

Özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmezi olan bu lezzeti hazırlarken küçük ama etkili püf noktaları büyük önem taşıyor.

Usta aşçıların sıkça kullandığı yöntemlerden biri ise sarmaları tencereye yerleştirmeden önce bazı malzemeleri eklemek ve doğru pişirme tekniğini uygulamak.

Sarmaların hem lezzetini artıran hem de tencereye yapışmasını engelleyen yöntem oldukça basit.

İşte, dibi tutmadan pişmesini sağlayan o mutfak sırrı...

Sarmaların dibi tutmaması için kullanılan en yaygın ve etkili yöntem, tencerenin tabanına yaprak veya sebze yerleştirmektir.

Sarma pişirmeden önce tencerenin dibine birkaç adet asma yaprağı, lahana yaprağı ya da ince dilimlenmiş patates koymak, sarmaların doğrudan tencereyle temas etmesini engeller.

Böylece hem yanma hem de yapışma riski büyük ölçüde azalır.