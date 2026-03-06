'Yarasa Adam' Ergan Dağı’nda havalandı

Erzincan, kayak turizminin yanı sıra ekstrem sporlar için de ilgi çekici bir merkez olarak öne çıkıyor. Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağı Kayak Merkezi, yerli ve yabancı sporcuların dikkatini çekiyor.

Cengiz Koçak ve yamaç paraşütü sporcusu Emre Aktepe, telesiyejle merkezin zirvesine çıkarak havalanıp wingsuit ile atlayış gerçekleştirdi. Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikten kendini boşluğa bırakarak serbest düşüş yaptı. Aksiyon kameralarına yansıyan anlar izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

"ERGAN DAĞI, EKSTREM SPORLAR İÇİN BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Ergan Dağı’na ilk kez 2020’de geldiğini belirten Koçak, bölgenin ekstrem sporlar açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi:

Kayak yaparken uçabilir, uçarken atlayış yapabilirsiniz. Kaya tırmanışı, via ferrata ve yüksek irtifa antrenmanları için de çok uygun bir coğrafya. Ergan Dağı, ilerleyen yıllarda dünya çapında ekstrem spor merkezlerinden biri haline gelebilir.

Koçak, uçuş sırasında kendilerine destek veren diğer sporculara teşekkür ederek, bölgenin yamaç paraşütü ve wingsuit sporları açısından Türkiye’de Ölüdeniz gibi önemli bir merkez olabileceğini vurguladı.