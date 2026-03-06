Diyet bozdurmayan künefe tarifi: Şeker ve şerbet yok

Geleneksel mutfağımızın baş tacı, çıtır çıtır peyniri ve dumanı üzerinde tüten kıvamıyla künefe en sevilen tatlılardan biri.

Ancak o yoğun şerbeti ve yüksek şeker oranı, özellikle formuna dikkat edenler veya sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenler için genellikle "pişmanlık" anlamına geliyor.

Künefeyi şekersiz ve şerbetsiz de yapabilirsiniz. İşte yedikten sonra pişman etmeyen künefe tarifi:

MALZEMELER

200 gr Taze Tel Kadayıf: Çok ince kıyılmış olması çıtırlığı artırır.

150 gr Dil Peyniri veya Tuzsuz Hatay Peyniri: İyi erimesi için taze olması önemli.

3-4 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Taze kadayıfları elinizle iyice didikleyin, birbirine yapışmış parçaların kalmadığından emin olun.

Pişirme tavasının tabanına sade yağın yarısını yayın. Kadayıfların yarısını tavaya yayın ve elinizle (veya bir bardak altıyla) üzerine iyice bastırarak sıkıştırın.

Peynirleri dilimleyip kadayıfın üzerine dizin. Kenarlara çok yaklaştırmayın ki eriyip tavaya yapışmasın.

Kalan kadayıfları peynirlerin üzerini kapatacak şekilde yayın ve yine elinizle iyice bastırarak sıkıştırın.

Kısık ateşte, tavayı sürekli çevirerek alt katın nar gibi kızarmasını bekleyin. Altın sarısı/kahverengi bir renk aldığında, bir tabak yardımıyla çevirin.

Tavanın dibine kalan yağı ekleyin ve künefenin diğer yüzünü de aynı şekilde çıtırlaşana kadar yavaş yavaş pişirin.

ÇITIR ÇITIR BİR SONUÇ İÇİN İPUÇLARI

Eğer tamamen şerbetsiz yemek kuru gelirse, üzerine servis yaparken dövülmüş antep fıstığı veya file badem serpiştirin. Bu, ağızdaki lezzet dengesini zenginleştirir.

Çok hafif bir tatlılık ararsanız, bir kenara az miktarda bal veya hurma özü koyup sadece çatalları ucunu değdirerek tüketebilirsiniz. Bu yöntemle hem kalori kontrolü yaparsınız hem de lezzeti dengeleyebilirsiniz.

Peyniriniz çok tuzluysa, kullanmadan önce ılık suda 10 dakika bekletip süzün.