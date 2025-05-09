Bazı sözler, yuva yıkma nedeni sayıldı

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Evlendikten sonra eşlerin birbirine saygılı davranması büyük bir önem arz ediyor.

Özellikle uzun evlilik için eşlerin birbirlerine söyledikleri sözlere dikkat etmeleri gerekiyor.

Eşlerin birbirlerine karşı sarf ettikleri bazı ifadeler, umulmadık hukuki sonuçlara yol açabiliyor.

kişinin küçük düşürücü, onur kırıcı, hakaret, tehdit ve aşağılamaya yönelik davranışları "onur kırıcı davranışlar" olarak nitelendiriliyor.

BOŞANMA NEDENİ

Onur kırıcı ifadeler, özel boşanma sebepleri olarak kabul ediliyor ve bu sözleri sarf eden kişi kusurlu sayılıyor.

Yargıtay'ın bu konuda dikkat çekici emsal kararları var.

YARGITAY KARARLARINDA TEK TEK BELİRTİLDİ

Aynı şekilde, 'Ben evli insan olacak biri değilim' ifadesini kullanmak da 2009 yılında bir boşanma davasında gerekçe olarak kabul edildi.

Yargıtay kararlarına yansıyan ve boşanma nedeni olarak değerlendirilebilen diğer bazı ifadeler ve davranışlar ise şöyle:

"Eşe 'Alo' diye hitap etmek, lakap takmak, eşin evlenmeden önceki gelir durumunu aşağılamak, kilo ile alay etmek, 'hey, hişt' demek ya da ıslık ile seslenmek, 'oğlum' şeklinde seslenmek, 'ben evli insan olacak biri değilim' demek."