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AA & Ensonhaber

Bedelli askerlikte 28 günlük eğitim sürecini tamamlayan yükümlüler, temel askeri disiplini kazanarak terhis oluyor.

Süreç, hem askeri eğitim hem de vatandaşlık bilinci kazandırma amacı taşıyor.

2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile Türkiye'de bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirildi. kapsamda yükümlüler, e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerine şahsen başvurarak yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli askerlik hakkından faydalanabiliyor.

28 GÜNLÜK EĞİTİMDE TEMEL BİLGİLERİ VE DİSİPLİNİ ÖĞRENİYORLAR

Yoklamaları tamamlanan yükümlüler, kendileri için belirlenen askeri birliklere teslim oluyor.

Bu birliklerde spor eğitiminden atışa, temel askeri bilgiden disipline kadar geniş kapsamlı bir eğitim sürecine tabi tutuluyorlar.

28 gün süren bu temel eğitim boyunca yükümlülere, askerlik mesleğinin gerektirdiği fiziksel yeterlilikler, takım ruhu ve disiplin kazandırılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK AŞAMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin komutanlıklara teslim olma sürecinden eğitim ve yemin törenine kadar olan aşamaları görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Topçular General Niyazi Çelik Kışlası'nda silah altına alınan bedelli askerlik yükümlülerine, tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verildi.

NİŞANCILIK VE ATIŞ EĞİTİMİ ALDILAR

Yükümlüler, tek er muharebe ve mekanik, nişancılık ve atış eğitim konularında da eğitim aldı.

Bedelli erlere ayrıca rütbeli personel ve uzman sivil eğiticiler tarafından ilk yardım, sağlık tedbirleri, terör örgütleri gibi konularda eğitim verildi.

Yükümlülerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kışlalarda kantin, askeri malzeme satış noktası, oyun salonu, hazır yemek noktası, fotoğrafhane, mescit, PTT şubesi ve ATM'ler bulunuyor.

YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler için kışlada yemin töreni düzenlendi.

Türk bayrağının tören alanındaki yerine taşınmasıyla başlayan törende, eğitimlerde başarı gösteren askerlere plaket verildi.

Birliğe katılan ilk askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından askerliği aynı kışlada yapan baba ve çocuklarına da teşekkür belgesi takdim edildi.

AİLELERİNİN DE KATILDIĞI TÖRENLE YEMİN ETTİLER

Törende konuşan 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, yemin ile askerlerin millete sadakatle hizmet edeceğini, emirlere ve amirlere mutlak itaat göstereceğini, ulusun güvenine layık olacağını, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağını beyan ettiğini ifade etti.

Bu beyanın teminatının şeref ve namus olduğunu belirten Yılmaz, "Şeref ve namus, Türk ulusu için hava, toprak, su kadar kutsaldır. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterinizden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." dedi.

"ASKERLİK GÖREVİ, ÇOCUKLARA VE TORUNLARA BIRAKILACAK MANEVİ BİR MİRAS"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türk ulusunun ayrılmaz parçası ve ulusun hizmetinde olan TSK'nin gücünü bilim ve aklı esas alan Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemli olan bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden aldığını dile getirdi.

Türk askeri ve Mehmetçik olmanın bir onur olduğuna dikkati çeken Yılmaz, askerlik görevinin ileride çocuklara ve torunlara bırakılacak manevi miras olduğunu kaydetti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Askerler, program sonunda bando eşliğinde tören geçişi yaptı.

Törenin sona ermesinin ardından erler aileleriyle buluşarak özlem giderdi.

Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.