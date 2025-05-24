Berlin'de taksicilik yapan gurbetçi, Ordu'ya dönüp dolmuşçu oldu

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Ercan Baştürk, 1999 yılındaki büyük Marmara Depremi sonrası Almanya'ya taşındı.

Berlin'e taşınan Baştürk, burada ülkesinden uzak vatan hasretiyle yanıp tutuştu.

16 yıl boyunca Berlin sokaklarında taksicilik yapan Baştürk, yalnızca kara yollarıyla sınırlı kalmadı.

Hamburg'da bir Alman gemisinde usta gemici olarak da görev aldı.

26 YIL SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Açık denizlerde geçen 2 yıl boyunca onlarca ülke limanına uğradı ama gönlünün limanı hep Fatsa Yalıköy Mahallesi olarak kaldı.

Gurbette geçen 26 yılın ardından Baştürk, ülkesine dönme kararı aldı.

"MEMLEKET GİBİSİ YOK"

Yıllar sonra memleketine büyük bir huzurla döndüğünü söyleyen Baştürk, "1999'da gittim, kısa süreli olur sandım ama tam 26 yıl sürdü. Orada yaşadım ama burada yaşadığımı hissettim. Memleket gibisi gerçekten yok" dedi.

ORDU'DA DOLMUŞÇU OLDU

Şimdi ise Yalıköy Mahallesi'nde kendi hattı olan dolmuşta şoförlük yaparak geçimini sağlayan Baştürk, eski sokaklarda yürüyüp deniz havasını içine çektiğini, çocukluğunun geçtiği yerlerde geçmişe selam verdiğini aktardı.

Hayatının üçte birinden fazlasını yurtdışında geçirdiğini kaydeden Baştürk, "Gurbet zor, en çok da insanın içini sessizce tüketiyor. Ama şimdi buradayım, toprağıma döndüm" diye konuştu.