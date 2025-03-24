Beşeri kalkınmanın en yüksek olduğu il: Ankara

Haber Merkezi

Beşeri kalkınma endeksi, 0 ile 1 arasında bir değer alıyor. Endeksin 0,8 ve üzerinde olması "çok yüksek beşeri kalkınma" seviyesini, 0,7 ile 0,8 arasında olması "yüksek beşeri kalkınma" seviyesini, 0,55'in altında olması ise ilgili ülkenin "düşük beşeri kalkınma" seviyesinde yer aldığını gösteriyor.

TÜRKİYE, ÇOK YÜKSEK GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNDE

Beşeri kalkınma endeksi, 2018 yılında 0,844 iken 2022 yılında 2018'e göre yüzde 1,1 artarak 0,854 oldu. Bu değere göre Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen sınırlara göre "Çok Yüksek Gelişmişlik" seviyesindeki ülkeler grubunda yer aldı.

Bu endeksin alt bileşenleri olan yaşam beklentisi endeksi 2022 yılında 2018'e göre yüzde 2,2 azalarak 0,882 olurken, eğitim endeksi ve gelir endeksi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,6 artışla 0,807 ve 0,875 oldu. Beşeri kalkınma endeksi 2022 yılında 0,854 oldu.

BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ANKARA OLDU

2022 yılında il düzeyinde en yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip il, 0,891 ile Ankara oldu.

Bu ili, 0,886 ile İstanbul ve Kocaeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla izledi.

BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİNDE AĞRI SON SIRADA

Beşeri kalkınma endeksi en düşük olan il 0,748 ile Ağrı olurken, bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis izledi.

BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİNİN SON 5 YILDA EN ÇOK ARTTIĞI İL: KİLİS OLDU

Beşeri kalkınma endeksinin 2018-2022 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş il sırasıyla yüzde 4,1 ile Kilis, yüzde 4 ile Şırnak, yüzde 3,9 ile Çankırı ve Hakkari ve yüzde 3,8 ile Ağrı oldu.

Aynı dönemde, beşeri kalkınma endeksinin düşüş gösterdiği iller sırasıyla yüzde 0,2 ile Trabzon, yüzde 0,1 ile Ordu, yüzde 0,03 ile Rize ve yüzde0,02 ile Karabük oldu.