Beyşehir Gölü'nde kuraklık artıyor

AA & Ensonhaber

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan Beyşehir Gölü, son yıllarda hızla azalan su seviyesiyle endişe verici bir tablo sergiliyor.

Gölün sularının geri çekilmesiyle birlikte, daha önce suyun altında kalan bir su gözesinin gün yüzüne çıkması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Canlı ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken bu doğal kaynak, göldeki kuraklığın boyutlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda bölgenin yer altı su kaynaklarıyla olan ilişkisini de gözler önüne seriyor.

DÜŞEN SU SEVİYESİ, BÖLGE HALKINI ENDİŞELENDİRİYOR

Beyşehir Gölü’nün su seviyesindeki düşüş, yalnızca göl ekosistemini değil, çevresindeki tarım alanlarını ve yerel halkın geçim kaynaklarını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve yanlış su yönetiminin bu süreci hızlandırdığına dikkat çekerken, bölgenin doğal dengesini koruyabilmek adına acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Göl çevresinde yapılan gözlemler ve araştırmalar, su seviyesindeki azalışın devam etmesi halinde ekosistemde geri dönülmez tahribatların yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ortaya çıkan su gözesinin etkileyici manzarası, doğanın değişen dengesine tanıklık etmek isteyen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için ilgi çekici bir nokta haline gelirken, aynı zamanda Beyşehir Gölü’nün korunması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor.