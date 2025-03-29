Bilecik'te 'minareden şeker sarkıtma' geleneği yaşatılıyor

AA

Bilecik'te, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Ramazan Bayramı arifesinde "minareden şeker sarkıtma" geleneği sürdürülüyor.

Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nden, 30 metre mesafedeki kaya üzerine inşa edilen minare önünde toplanan anaokulu öğrencilerine İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın dualarıyla görevliler tarafından sepetle şeker dağıtıldı.

İLAHİLER EŞLİĞİNDE ŞEKER DAĞITIMI

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin külliyesinde tef, ney, ud ve çello gibi enstrümanlarla tasavvuf müziği ile ilahiler eşliğinde gelenek devam ediyor.

700 YILLIK GELENEK

Şeyh Edebali Külliyesi Alan Sorumlusu Engin Beyce, Osmanlı'dan bugüne gelen 700 yıllık geleneğini arife günü yaşattıklarını söyledi.

ÇOCUKLAR ARİFE GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYOR

Arife günleri her yıl çocuklarla birlikte etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Beyce, şöyle konuştu: