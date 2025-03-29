Bilecik'te 'minareden şeker sarkıtma' geleneği yaşatılıyor

Bilecik'te, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Ramazan Bayramı arifesinde "minareden şeker sarkıtma" geleneği sürdürülüyor.
Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nden, 30 metre mesafedeki kaya üzerine inşa edilen minare önünde toplanan anaokulu öğrencilerine İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın dualarıyla görevliler tarafından sepetle şeker dağıtıldı.
İLAHİLER EŞLİĞİNDE ŞEKER DAĞITIMI
Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin külliyesinde tef, ney, ud ve çello gibi enstrümanlarla tasavvuf müziği ile ilahiler eşliğinde gelenek devam ediyor.
700 YILLIK GELENEK
Şeyh Edebali Külliyesi Alan Sorumlusu Engin Beyce, Osmanlı'dan bugüne gelen 700 yıllık geleneğini arife günü yaşattıklarını söyledi.
ÇOCUKLAR ARİFE GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYOR
Arife günleri her yıl çocuklarla birlikte etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Beyce, şöyle konuştu:
Minareden sepetle şeker ikramında bulunarak, Şeker Bayramı'nı yaşatmaya çalışıyoruz. Çocukların bayramı karşılama sevincini onlarla beraber yaşamanın mutluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Türk tasavvuf müziği eşliğinde mekanın anlamına uygun olarak çocuklarımız, bayram sevincini önceden yaşamış oldular. Çocuklarımıza nesilden geleneği aktardık. Çocuklarımız da gelecek nesillere geleneği aktarmalarını arzu ediyoruz.
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